Napoli, Zielinski potrebbe andar via per la giusta offerta. Occhi su Doig e Laurentié

vedi letture

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Giuntoli ha convocato in città i suoi agenti per capire le intenzioni del polacco: se dovesse arrivare la giusta offerta potrebbe essere ceduto perché non ci sono spazi per musi lunghi. Per altri ruoli sul taccuino del ds ci sono Josh Doig del Verona, Davide Frattesi ed Armand Laurentie del Sassuolo. A riportarlo è Il Mattino.