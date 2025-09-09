Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Nato a Cagliari, cresciuto nel Cagliari. Pintus rinnova fino al 2029: "Avanti insieme"

Nato a Cagliari, cresciuto nel Cagliari. Pintus rinnova fino al 2029: "Avanti insieme"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 20:53Serie A
di Tommaso Bonan

Il Cagliari ha annunciato il rinnovo contrattuale del calciatore Nicola Pintus, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2029.

"Difensore centrale nato a Cagliari nel 2005 - si legge nella nota ufficiale del club sardo - ha legato al rossoblù tutto il suo percorso calcistico, dall’Attività di base sino all’approdo nel Settore Giovanile e la trafila nelle varie categorie nazionali. Pintus ha compiuto anno dopo anno un cammino di crescita che lo ha portato a diventare un punto di riferimento dell’Under 20, con cui ha totalizzato 68 presenze e vinto la Coppa Italia di categoria il 9 aprile 2025 a Milano nella finalissima contro il Milan (3-0). Capacità di lettura, sviluppo fisico e atletico proprio di un giovane che si affaccia al professionismo, un lavoro quotidiano insieme agli staff tecnici del vivaio e della Prima squadra che hanno avuto come indimenticabile ed emozionante step quello dell’esordio in Serie A, avvenuto il 18 maggio scorso in Cagliari-Venezia (3-0).

“Per ogni calciatore è qualcosa di straordinario, per chi come me è figlio di Cagliari esordire in Serie A in rossoblù è qualcosa di magico, forse era troppo persino sognarlo”. Così parlava Nicola, a caldo, dopo quella magica serata all’Unipol Domus, a corredo della sua ottima stagione. Destro naturale, si distingue per fisicità e senso della posizione, caratteristiche in evoluzione che hanno convinto il Club e la nuova guida tecnica della Prima squadra a investire ancora sul futuro. Identità rossoblù, passione e orgoglio di rappresentare i colori della propria città: Nicola Pintus incarna i valori del Club e l’attaccamento di chi è nato e cresciuto con l’ambizione di vestire la maglia del Cagliari. Complimenti per questo nuovo traguardo, avanti insieme Nicola!".

Articoli correlati
UFFICIALE: Cagliari, primo contratto da professionisti per i giovani Caddeo, Konate... UFFICIALE: Cagliari, primo contratto da professionisti per i giovani Caddeo, Konate e Pintus
Altre notizie Serie A
Pisa, Stengs: "Gilardino è davvero gentile. E chiaro a proposito di quello che vuole... Pisa, Stengs: "Gilardino è davvero gentile. E chiaro a proposito di quello che vuole da me in campo"
Dzeko, Modric e non solo in Serie A. Sartori spiega: "L'età conta, ma fino a un certo... TMWDzeko, Modric e non solo in Serie A. Sartori spiega: "L'età conta, ma fino a un certo punto"
Udinese, Miller: "Mi sto davvero divertendo, ma ho bisogno di recuperare un po' di... Udinese, Miller: "Mi sto davvero divertendo, ma ho bisogno di recuperare un po' di forma"
Tutti gli "italiani" in campo in Europa: Ferguson segna ancora, in gol pure Asllani... Tutti gli "italiani" in campo in Europa: Ferguson segna ancora, in gol pure Asllani
Sanchez: "All'Udinese non ho trovato continuità per colpa delle preferenze dell'allenatore"... Sanchez: "All'Udinese non ho trovato continuità per colpa delle preferenze dell'allenatore"
Bologna, Sartori: "Le cessioni di Beukema e Ndoye un grande dolore, ma necessarie"... TMWBologna, Sartori: "Le cessioni di Beukema e Ndoye un grande dolore, ma necessarie"
Tanti "italiani" in campo in Africa: Nzola a segno, Lookman ammonito. Tutti i dettagli... Tanti "italiani" in campo in Africa: Nzola a segno, Lookman ammonito. Tutti i dettagli
Yverdon, dal Napoli arriva Coli Saco: nell'accordo anche una percentuale sulla futura... UfficialeYverdon, dal Napoli arriva Coli Saco: nell'accordo anche una percentuale sulla futura rivendita
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Le più lette
1 Il capitano di Israele: "Italia in difficoltà, la loro panchina era in delirio e questo dice tutto"
2 "Ci hanno provocato per tutta la partita". Accuse da Israele nei confronti dell'Italia
3 Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
4 E' successo di tutto: Israele-Italia 4-5! Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"
5 Non solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Skriniar: "Nessun contatto col Milan in estate. Ritorno in Italia? Nulla è impossibile, mai dire mai"
Immagine top news n.1 Differenziato per Conceiçao, prima seduta per Openda: le ultime sulla Juve in vista dell'Inter
Immagine top news n.2 Sartori: "Lucumi gran bel giocatore, speriamo resti a Bologna tanto tempo". E parla di Rowe
Immagine top news n.3 Charpentier: "Parma, ho dato sempre il 100% e non ho rimpianti per com'è andata"
Immagine top news n.4 Raspadori Gran Riserva. Ora l'obiettivo è quello di superare anche questo cliché
Immagine top news n.5 Imprescindibile Retegui anche quando non segna. Per ora l'Arabia non è un problema
Immagine top news n.6 Stefano Sensi al top della forma e in attesa di una nuova avventura: il punto sul suo futuro
Immagine top news n.7 Inzaghi l'avrebbe dato al Napoli, ora Marotta e Ausilio vogliono blindare Frattesi all'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.3 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.4 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Morrone: "Vicenza e Arezzo favorite nei rispettivi gironi. Casarano pronto a sorprendere"
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Taldo: "Avvio difficile, ma fiducia nel gruppo. FVS? È la strada giusta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Cagni: "Italia, ecco cosa non va. Uno Yamal qui c'è ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Stengs: "Gilardino è davvero gentile. E chiaro a proposito di quello che vuole da me in campo"
Immagine news Serie A n.2 Dzeko, Modric e non solo in Serie A. Sartori spiega: "L'età conta, ma fino a un certo punto"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Miller: "Mi sto davvero divertendo, ma ho bisogno di recuperare un po' di forma"
Immagine news Serie A n.4 Tutti gli "italiani" in campo in Europa: Ferguson segna ancora, in gol pure Asllani
Immagine news Serie A n.5 Sanchez: "All'Udinese non ho trovato continuità per colpa delle preferenze dell'allenatore"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Sartori: "Le cessioni di Beukema e Ndoye un grande dolore, ma necessarie"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, guai per due calciatori: fermati dalla Polizia per guida senza patente
Immagine news Serie B n.2 Avellino, domani la risposta definitiva per l'aumento della capienza del 'Partenio'
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Hasa: "Solo sensazioni positive. Lotteremo per la salvezza fino all'ultimo"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, report medico: Marchizza e Barcella si fermano. Accertamenti da effetturare
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Fusco: "Amoran scelto non solo per le qualità tecniche, ma anche per quelle morali"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Gazzoli rivela: "Chiuderemo il peggior bilancio della nostra storia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, fumata bianca per l'ingresso nella dirigenza di Stefano Giammarioli
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, restyling Arechi: un piano da 100 milioni tra cantieri e partite
Immagine news Serie C n.3 Bra, report medico: frattura del condilo femorale del ginocchio per Giallombardo
Immagine news Serie C n.4 Perugia, report medico: dimesso Riccardi. Riposo di almeno 30 giorni
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, definite le nuove cariche societarie. Loiudice e Martelli nel CdA
Immagine news Serie C n.6 Tonali 'tifa' per l'Union Brescia: acquistati due abbonamenti VIP al 'Rigamonti'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Brighton dopo il rinnovo: "Grata alla società. Voglio vincere tutto in bianconero"
Immagine news Calcio femminile n.2 Dalla Ternana Women a Tokyo: il dottor Corsetti 'convocato' per i Mondiali d'Atletica
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Van Dijk si presenta: "Qui per crescere e vincere. Cerco sempre la via del gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, c'è il rinnovo di Abi Brighton: ha firmato un triennale con le Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, ecco l'olandese Van Dijk per rinforzare l'attacco: ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.6 Sondergaard: "Ho scelto il Genoa Women perché ha ambizioni, grande staff e ottima squadra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso