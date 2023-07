ufficiale Cagliari, primo contratto da professionisti per i giovani Caddeo, Konate e Pintus

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la firma del primo contratto da professionista dei calciatori in forza alla Primavera Alex Caddeo, Ismael Konate e Nicola Pintus.

Caddeo, sardo di Arbus, classe 2004, ha fatto tutta la trafila nel vivaio per approdare in Primavera. Centrocampista di quantità e sostanza, buone qualità tecniche, grazie alla sua duttilità può ricoprire tutti i ruoli della mediana mettendo a disposizione le sue notevoli doti atletiche. Nella stagione appena trascorsa ha totalizzato 34 gare, autore di 4 assist. Ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento a favore del Club per ulteriori due stagioni.

Classe 2006, italiano di origini ivoriane, Konate è arrivato in rossoblù dal Lecco nell’estate 2020. Punta centrale, forte fisicamente, la sua progressione palla al piede e la tecnica gli consentono di partire anche dall’esterno per poi accentrarsi, puntare verso la porta avversaria e arrivare al tiro. A soli 17 anni, al suo primo campionato in Primavera, è stato protagonista con 29 partite, 6 reti e 2 assist. Ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Cagliari, classe 2005, Pintus indossa da sempre il rossoblù, con cui ha mosso i primi passi arrivando fino alla Primavera, crescendo e maturando nel corso degli anni nel settore giovanile. Difensore centrale, dotato di un buon fisico, è solido in marcatura grazie anche alla sua capacità di anticipo. Sfruttando la sua stazza – è alto 189 centimetri – sa farsi valere nel gioco aereo. Nella scorsa stagione in Primavera ha totalizzato 19 gare tra campionato e Coppa Italia. Ha firmato un contratto che legherà al Cagliari sino al 30 giugno 2027.