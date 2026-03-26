Ndour segna con l'U21 e fa l'in bocca al lupo a Palestra e Pisilli: "Meritano l'Italia di Gattuso"

È stato Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ad aprire le marcature nel 4-0 finale con cui l'Italia U21 si impone sui pari età della Macedonia del Nord, nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Il calciatore, tra i veterani della squadra del ct Silvio Baldini, ha parlato al termine della sfida, ai microfoni della Rai, facendo un augurio anche a Palestra e Pisilli, al momento convocati dalla Nazionale maggiore che si sta giocando i playoff mondiali contro l'Irlanda del Nord: "Gli faccio un in bocca al lupo, si meritano di stare in quel gruppo. Oltre che grandissime persone, sono grandi calciatori. Ovviamente faccio un in bocca al lupo a tutta l'Italia".

"Segno solo gol pesanti? Sono in un buon periodo - ha proseguito Ndour parlando della partita della sua U21 -, ma al di là delle soddisfazioni personali sono felice per il successo della squadra. Siamo un gruppo bellissimo, abbiamo affrontato la partita nel modo gusto. Ma siamo tutti veterani perché ci aiutiamo a vicenda, ed è una bellissima cosa, merito del mister e dello staff".