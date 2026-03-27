Niente Italia per un talento che martedì sfiderà l'Italia: Alajbegovic piaceva soprattutto al Milan

Era uno dei nomi più caldi del mercato europeo, seguito con attenzione da Juventus, Milan e Napoli. Kerim-Sam Alajbegovic, esterno sinistro classe 2007 di grande talento, ha incantato tutti nella sua stagione al Salisburgo: 11 gol e 3 assist in 33 partite tra campionato e coppe, dribbling ubriacanti, visione di gioco e capacità di giocare indistintamente con entrambi i piedi.

Per il ragazzo di Colonia, già recordman come più giovane marcatore della nazionale bosniaca maggiore, i club italiani erano già pronti a scontrarsi col Bayern Monaco, ma oggi è arrivata la doccia fredda: il Bayer Leverkusen ha esercitato il diritto di riacquisto previsto nel contratto con il Salisburgo, riportando Alajbegovic in Bundesliga a partire dal 1° luglio 2026. L’attaccante ha firmato un contratto quinquennale e si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera.

"Kerim non solo ha soddisfatto le alte aspettative riposte in lui a Salisburgo, le ha superate in pochissimo tempo", ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Leverkusen. "Nonostante la giovane età, ha brillato anche in Europa e siamo certi che potrà avere un ruolo importante nei prossimi anni". Il ritorno del talento bosniaco chiude quindi le porte alle nostre rappresentanti, che avevano monitorato Alajbegovic da vicino, con emissari rossoneri presenti ieri a Cardiff per osservarlo nei playoff internazionali. E proprio in questa partita Alajbegovic ha mostrato tutta la sua personalità, segnando il rigore decisivo che ha permesso alla Bosnia di avanzare nello spareggio mondiale: martedì affronterà proprio l’Italia in una sfida che deciderà l’accesso diretto alla Coppa del Mondo.