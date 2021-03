Non è andato tutto bene. Il 9 del Sassuolo Caputo: "Oggi scriverei: 'Vacciniamoci tutti'"

vedi letture

"Andrà tutto bene. #RestateACasa": circa un anno fa, era il 9 marzo 2020, Francesco Caputo, dopo il primo gol al Brescia, esponeva davanti alle telecamere questo cartello: nessuno avrebbe poi immaginato che la situazione sarebbe degenerata in una pandemia mondiale, anche se i segnali non erano incoraggianti.

E probabilmente "tutto bene" non è andato, come l'attaccante del Sassuolo ha dichiarato quest'oggi a La Repubblica: "Il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni. Se adesso dovessi invece mostrare un cartello, scriverei "Vacciniamoci tutti", a prescindere dai dubbi che la gente può avere. E' la soluzione giusta per liberarci dalla pandemia".