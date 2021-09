Non si placano le polemiche su Atalanta-Fiorentina, Marelli: "Discussone stucchevole"

Luca Marelli, ex arbitro e ora esperto di regolamento arbitrale per DAZN, ha parlato tramite il suo canale YouTube del rigore assegnato alla Fiorentina contro l'Atalanta per il fallo di mano in area di Maelhe molto contestato da Gasperini e dai vertici della Dea nel post gara: "Sul rigore per tocco di mano la discussione francamente è stata stucchevole. Il regolamento alla regola 12 prevede che la definizione del fallo di mano sia cambiata, ora si parla di "tocchi irregolari". E quello di Maehle era un tocco di mano istintivo ma volontario, perché ha sollevato il braccio verso il pallone. Callejon non avrebbe potuto prendere quel pallone, ma non conta: nel regolamento non c'è scritto questo. Il tocco di mano va punito se la posizione del braccio è punibile o il tocco volontario, e qui era rigore. L'arbitro non poteva farci niente e anzi era difficilissimo segnalarlo, tanto col VAR si sarebbe visto. Non sono d'accordo solo sul cartellino giallo perché Callejon non poteva prendere il pallone".