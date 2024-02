Non solo Alcaraz, Juve e Southampton hanno parlato anche di Soulé. Ma c'è un ostacolo

Non solo Carlos Alcaraz, Juventus e Southampton in queste ore hanno (ri)parlato anche di un altro giovane talento argentino. Si chiama Matias Soulé, appartiene ai bianconeri e oggi sta facendo faville durante il prestito al Frosinone. Era insomma inevitabile che qualche club inglese ci mettesse gli occhi, anche se l'attuale presenza in Championship dei Saints ha raffreddato - almeno per adesso - ogni possibile scenario.

Soulé - scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport - non intende prendere in considerazione un trasferimento in seconda divisione, ma se il Southampton dovesse risalire in Premier League ecco che una proposta in estate verrebbe vagliata con attenzione dal calciatore e dalla stessa Vecchia Signora. La valutazione del classe 2003, obiettivo tra le tante anche della Fiorentina, si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro.