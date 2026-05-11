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Non solo Thuram, verso il forfait per la finale di Coppa Italia anche Calhanoglu
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Marcus Thuram rischia seriamente di non essere tra i protagonisti della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo allo stadio Olimpico di Roma: c'è grande attesa per gli esami ai quali si sottoporrà domani l'attaccante francese, ma la sua presenza in campo è davvero in forte dubbio.
Sembra orientato verso il forfait anche il centrocampista Hakan Calhanoglu, mentre dovrebbe recuperare ed essere disponibile il giovane attaccante Francesco Pio Esposito, che però pare più destinato a dover cominciare dalla panchina, con la coppia d'attacco iniziale che dunque dovrebbe essere composta da capitan Lautaro Martinez e da Ange Yoan Bonny.
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