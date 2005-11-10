Grande protagonista della vittoria in rimonta del Milan sul campo dell'Olympiakos con un gol e due assist, Omari Hutchinson è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rossonero e ha analizzato la prestazione: "Non penso sia stato lo stadio a condizionarci. Credo che siamo abituati a queste condizioni, niente che non abbiamo già sentito prima. Penso che il nostro stadio sia persino più rumoroso, quindi non è stato quello il problema. Credo ci sia semplicemente qualcosa che continuiamo a fare nel primo tempo per cui non riusciamo a ingranare. Continuiamo ad avere partenze lente e a concedere gol banali. Ancora una volta, nel secondo tempo l'abbiamo ripresa: l'allenatore ci ha incoraggiati e abbiamo dovuto alzare il livello".

Come si è trovato nel ruolo?

"Ovviamente nel primo tempo giocavo da numero dieci e non riuscivo a toccare molti palloni, e quando li ricevevo ero molto basso, quindi ho trovato abbastanza difficile creare gioco. Ma penso che una volta che mi ha spostato a destra ho avuto il tempo di giocare la palla, liberare la mente e anche in contropiede, quando avevo spazio, è stato tutto più facile per me. Cerco solo di controllarmi, avere la mente lucida e continuare a spingere. Penso di averlo fatto e credo che tutti mi abbiano aiutato in questo".

La squadra ha alzato il ritmo della ripresa

"Tutti hanno alzato il livello, come ho detto. Penso che Tomori abbia fatto davvero bene quando è entrato, e tutti i subentrati quando sono entrati hanno davvero cambiato la partita: è di questo che si tratta, quando i giocatori devono farsi trovare pronti, e lo abbiamo fatto tutti. Cerco sempre di avere fiducia. Penso sia molto difficile quando hai un minutaggio limitato e tutti stanno giocando bene. Faccio del mio meglio e credo che questo sia un altro punto da cui ripartire. Voglio ritrovare la piena fiducia e penso che ci arriverò. Oggi mi sono sentito bene ed è questa la cosa più importante".