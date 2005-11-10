Nei due successi d'Europa League del Milan c'è sempre stata la firma di Omari Hutchinson. Se il giamaicano a Salisburgo aveva lasciato le luci dei riflettori ad Alphadjo Cisse, questa volta è stato il protagonista assoluto senza se e senza ma.

Un gol bellissimo e due assist. In un quarto d'ora ha spazzato via l'Olympiacos e ha rimesso in piedi il Diavolo che fino al 56' era sempre più vicino al baratro. Nella rete che ha riaperto la partita c'è stato tutto il suo repertorio: dribbling, velocità, agilità, tecnica. Guardando ai dati nel dettaglio: 94% di precisione passaggi, 4 dribbling riusciti su 5, 3 passaggi chiave. Prima della sfida di Atene, la migliore prestazione di Hutchinson era stata a Salisburgo. In quell'occasione l'inglese sfornò un assist e altre statistiche rilevanti 91% di precisione passaggi, 4 dribbling riusciti su 4, 3 falli subiti e un cartellino giallo procurato.

Uomo di coppa

Hutchinson è l'uomo del giovedì. Nelle cinque partite giocate in Europa League l'inglese è sempre partito titolare. E come nei successi dei rossoneri è stato protagonista, nei 3 ko non è mai riuscito a lasciare il segno, venendo sostituito all'intervallo contro il Benfica e addirittura al 32' a Bournemouth, se pur non per colpa sua. Diverso il discorso in campionato, dove il ruolo di Hutchinson è di riserva pronta a subentrare negli ultimi minuti di gioco. Eppure nelle due gare giocate da titolare non ha demeritato, come a Udine dove ha persino trovato la rete. "Mi aspetto sempre tanto da lui. Ha il potenziale per fare di più e ha tanto talento come molti della nostra squadra" ha dichiarato Ruben Amorim dopo la prova super contro l'Olympiacos.

Riscatto alto

Arrivato un po' a sorpresa negli ultimi giorni di mercato, Hutchinson è arrivato in prestito oneroso per 4.2 milioni ma i rossoneri si sono riservati un diritto di riscatto, comunque piuttosto alto: 40 milioni. Una cifra che permetterebbe al Nottingham Forest di rientrare della somma spesa nell'estate del 2025 quando spese 43.4 milioni per strapparlo all'Ipswich Town. Ci saranno altre occasioni per il giocatore per far vedere di meritare questa valutazione.