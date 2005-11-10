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Salisburgo-Milan 0-4, le pagelle: Cisse devastante. Hutchinson, che bella sorpresa

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:49Serie A
15.10.2026 20:49Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Milan devastante a Salisburgo con un poker importantissimo anche per la differenza reti, discriminante importantissima in un maxi campionato con sole 8 giornate come l'Europa League: 0-4 con tripletta di Alphadjo Cisse che si porta a casa il pallone. Gonçalo Ramos completa l'opera. Di seguito le pagelle della partita:

SALISBURGO - MILAN, LE PAGELLE

SALISBURGO (a cura di Paolo Lora Lamia)

Zawieschitzky 6 - Non ha grosse responsabilità sui due gol presi nella prima parte di gara, così come su quelli che completano il poker milanista. Anzi, in un caso almeno evita che il passivo sia più pesante.

Morgalla 4,5 - Letteralmente disastroso sulla destra. Si perde Cisse in occasione dell'1-0 e lascia a desiderare anche sul raddoppio sempre del 70 rossonero.
Dall'82' Drexler sv.

Boma 5,5 - Tra i pochi che non fanno proprio una figuraccia Salisburgo. Evita lo 0-2 un minuto dopo la prima rete rossonera salvando sulla linea di porta un tentativo di Hutchinson e anche in altri casi - pur in un match vissuto con grandi difficoltà - tiene a galla i suoi.

Zabransky 5 - Meno roccioso rispetto a Boma, ha un gran lavoro da fare in area visto che gli avversari rossoneri arrivano da tutte le parti. Il 3-0 arriva per un contenimento non da manuale da parte sua su Cisse.

Schmid 5 - Deve fronteggiare uno dei giocatori più in palla del Milan ovvero Hutchinson, uscendo con le ossa rotte dal duello con il 20 avversario.

Barry 5,5 - Dovrebbe fungere da diga, ma in mezzo al campo non contiene le avanzate rossonere come servirebbe. meno negativo, comunque, rispetto al altri compagni.

Mazurek 5 - Cerca di dare geometrie alla squadra e di condurre qualche ripartenza, ma fatica a svolgere entrambi i compiti. Erroraccio in disimpegno nel secondo tempo, dando via all'azione del quarto gol.

Lindstrom 5 - Meteora al Napoli, vive una partita da comparsa con davvero pochi spunti offensivi.
Dal 74' Redzic 6 - Entra a risultato ampiamente compromesso, non avendo molto tempo per fare qualcosa di utile.

Kitano 5 - Giostra tra le linee. Non si ricordano però delle sue giocate particolarmente degne di nota.
Dal 60' Diakite 5,5 - Una conclusione finita sull'esterno della rete e poco altro da parte sua.

Baidoo 5,5 - Il più volenteroso del trio schierato tra le linee da Rohl. Quantomeno ci prova a creare apprensione negli ultimi metri.
Dal 60' Vertessen 5,5 - Parte sulla sinistra e poi passa centravanti, senza dare però la scossa in avanti.

Tabakovic 5 - I palloni giocabili sono davvero pochi. Esce dall'area per dare una pano, ma la sua prova è comunque opaca.
Dal 74' Camara 6 - In un finale di gestione da parte del Milan, vede la palla con il binocolo.

Allenatore: Rohl 5 - La differenza con il Milan è evidente, ma la sua squadra ha facilitato e non poco il compito ai rossoneri. Difesa sempre in balia degli attaccanti di Amorim e fase offensiva pressoché nulla.

- - -

MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Maignan 6 - Poco lavoro per il francese

Tomori 6,5 - Un po' braccetto, un po' terzino destro. Sempre efficace. Esordio soft per l'inglese che non meritava l'epurazione e che può tornare utilissimo in queste prossime partite. Dal 67' Terracciano 4 - Entra e si fa espellere un quarto d'ora dopo per un evitabile fallo da ultimo uomo sullo 0-4 a 7' dalla fine.

De Winter 7 - Una grande chiusura dopo 3 minuti, dà un senso di sicurezza da subito e fa capire agli attaccanti austriaci che aria tira. Prestazione autorevole.

Pavlovic 6,5 - Non ritrova i suoi vecchi compagni perché di fatto, il Salisburgo da quando se ne è andato è stato stravolto. Nel suo vecchio stadio è comunque a suo agio. Mette da parte gli inserimenti offensivi, si limita a fare, piuttosto bene, il difensore. Dall'81' Diawara sv - Primi minuti ufficiali da giocatore del Milan.

Hutchinson 7,5 - Bocciato al 45' della partita contro il Benfica, l'inglese ha dato prima di stasera l'impressione di essere troppo leggero. Stasera invece sfoggia il suo miglior repertorio, facendo impazzire gli esterni austriaci col suo sinistro, garantendo superiorità numerica e facendo anche ammonire uno di loro. E soprattutto non sono giocate fine a sé stesse: entra in due delle tre reti di Cisse. E va vicino pure alla gioia personale.

Jashari 7 - Partita in crescendo per lo svizzero che è vero che rischia di consegnare al Salisburgo una palla per riaprire la partita, ma si riscatta di fatto confezionando il poker di Ramos. E in fase d'appoggio è una certezza, sbaglia pochissimo.

Rabiot 7,5 - Un totem. Va a prendersi palla nella sua area, ricama il gioco, duetta con Hutchinson. Serve un assist ma partecipa anche nell'azione di altre due reti. Dal 61' Modric 6 - Il suo ingresso gli permette di tornare a giocare in Europa League dopo 15 anni. La partita era già ampiamente chiusa.

Bartesaghi 7 - Coglie nel migliore dei modi l'occasione che gli ha concesso Amorim. Vola sulla sinistra quasi incontrastato, quasi manda in gol Rabiot dopo 8' poi disegna un assist perfetto per Cisse.

Loftus-Cheek 7 - Una prova ampiamente convincente dell'inglese che si fa apprezzare per i ripiegamenti e per come spezza il gioco avversario. Imbecca Rabiot nell'azione che porta allo 0-3.

Cisse 9 - Tre gol in 49'. A 19 anni. Nessun calciatore italiano è riuscito a tanto alla sua età in Europa. Semplicemente imprendibile e semplicemente imprevedibile per i difensori austriaci. Tempi di inserimento perfetti. Segna persino di testa, nonostante la stazza non proprio da torre. Amorim aveva dichiarato il suo amore per lui già a inizio stagione e da stasera è chiaro a tutti. Dal 60' Pulisic 6 - Partita di pura gestione viste le circostanze.

Camarda 5,5 - Fa il Ramos in tutti i sensi: il centravanti che fatica a trovare palle giocabili. Cerca di farsi vedere, riesce comunque a contribuire nell'azione dello 0-3 con una sponda per Loftus-Cheek. Dal 62' Ramos 6,5 - Un gol che non vale solo per le statistiche ma soprattutto per l'autostima del portoghese che era fermo alla rete segnata a Venezia un mese e mezzo fa.

Allenatore: Ruben Amorim 7 - Era stato ferocemente criticato per il turnover massiccio contro il Benfica. Risponde con un turnover massiccio e viene premiato da una prestazione perfetta dei suoi. Che possa essere la svolta?

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