Nuno Gomes e il futuro di Cristiano Ronaldo: "L'unica cosa che posso dirgli è di stare dov'è felice"

Esordio a Euro2020 per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, atteso dalla gara delle 18 contro l'Ungheria. Ne parla, a Sky Sport, l'ex attaccante Nuno Gomes: "Ci aspettiamo una grande prestazione, abbiamo una grande nazionale con tanti giocatori che fanno parte delle migliori squadre d'Europa e con Ronaldo che è il migliore al mondo. Siamo favoriti sulla carta, ma dobbiamo dimostrarlo in campo".

Ronaldo è sempre la stella. "In questi ultimi giorni abbiamo visto la sua determinazione. Dopo il 2016 - dove abbiamo vinto - è cambiata anche la mentalità della squadra. Prima non eravamo tra i favoriti, ora è giusto considerarci tra questi. Oltre a Ronaldo, abbiamo tanti campioni in tutti i settori del campo".

Il ct Santos ha puntato anche sui giovani. "E' vero, ad esempio c'è Nuno Mendes, 18 anni, che è bravissimo, poi ci sono altri dall'Under 21, come Dalot. Sono giovani ma già da tempo giocano ad un livello alto e in grandi competizioni".

Meglio una squadra che punta sulle stelle o una che punta sul gruppo? "Poter avere stelle in squadra è un valore in più. Ma anche nell'Italia ci sono tante stelle come Immobile e Insigne. Nel Portogallo Ronaldo sarà sempre la stella, ma ci sono anche tanti campioni come Bruno Fernandes o Joao Felix. Il Portogallo ha imparato a giocare come squadra, e non solo con le individualità".

Cosa consiglieresti a Cristiano Ronaldo per il futuro? "Non sono nessuno per dare consigli, è in un momento della carriera in cui solo lui può decidere. L'unica cosa che posso dirgli è di stare dov'è felice".

Joao Felix si porta sempre dietro il peso del cartellino. "E' un giocatore diverso dagli altri. Gioca tutte le gare alla stessa maniera, l'ho visto crescere, è un fuoriclasse con la palla al piede. Forse non è uno che ti fa 20 gol in tutte le stagioni, ma può giocare in quasi tutte le posizioni dell'attacco".

La Fiorentina ha scelto di ripartire da Gattuso. "Secondo me è una bella scelta, Gattuso è una persona con l'atteggiamento giusto per la piazza di Firenze, farà dvertire i tifosi. Meglio di lui non puoi avere in questo senso, farà bene sulla panchina della Fiorentina.