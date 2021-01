Nuova stoccata a Lukaku? Ibrahimovic: "Siamo tutti calciatori ma alcuni sono migliori di altri"

vedi letture

Nel messaggio che Zlatan Ibrahimovic ha scritto sui social per rispondere a chi lo accusava di razzismo dopo lo scontro con Lukaku nel derby di Coppa Italia, non è sfuggita anche la stoccata nei confronti dell'attaccante dell'Inter con il quale non scorre buon sangue fin dai tempi del Manchester United: "Siamo tutti giocatori ma alcuni sono migliori di altri". Una frecciatina che in qualche modo spiega anche il duro scontro in campo, con lo svedese che non voleva evidentemente farne una questione di razza, ma di forza e di qualità nel gioco. Ecco il messaggio integrale: "In ZLATAN’s world there is no place for RACISM. We are all the same race - we are all equal !! We are all PLAYERS some better then others".