Ibra risponde alle accuse dopo il derby: "Nel mio mondo non c'è spazio per il razzismo"

La "rissa" nel corso di Inter-Milan di Coppa Italia di ieri, ha attirato gli sguardi interessati di tutto il mondo ma Zlatan Ibrahimovic, dopo le frasi ghignate nei confronti di Lukaku, ha voluto chiarire tramite i propri canali social che non c'è spazio per il razzismo nel mondo di Ibra dopo che qualcuno lo aveva accusato proprio di razzismo per lo scontro con l'ex compagno di squadra al Manchester United: "In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!We are all PLAYERS some better then others". Un messaggio che in italiano suona: "Nel mondo di Zlatan non c'è spazio per il razzismo. Siamo tutti un'unica razza, siamo uguali. Siamo tutti calciatori, solo alcuni migliori di altri". Poi su Instagram ha ribadito il concetto con un video e una frase iconica: "We are ONE". Ecco i due messaggi: