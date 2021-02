Nuova vita per Eriksen all'Inter. Conte: "Lavoriamo tanto con lui per trovare più soluzioni"

Mercato, ma non solo. Per l'Inter di Antonio Conte è già tempo di scendere in campo - domani contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia -, col tecnico nerazzurro che ha presentato la sfida ai microfoni di Rai Sport soffermandosi anche su Eriksen: "Christian è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto e stiamo cercando di lavorare tanto con lui per trovare non una ma più soluzioni per dare la possibilità a lui, a me e alla squadra di avere un’alternativa su cui contare".