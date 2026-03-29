Obert: "Un orgoglio aver rinnovato con il Cagliari. Slovacchia fuori? Bravi quelli del Kosovo"

Adam Obert, difensore del Cagliari, ha parlato dopo l’eliminazione da lui patita con la Slovacchia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali, contro il Kosovo. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dai canali ufficiali della società sarda: "Di fatto non siamo riusciti ad applicare la gara che avevamo preparato. Il Kosovo si è mostrato avversario compatto e combattivo, è stato bravo a sfruttare le occasioni create. Mi dispiace soprattutto per quei compagni per cui questa poteva rappresentare l’ultima occasione di giocare una fase finale del Mondiale".

Obert ormai è in grado di giocare da difensore centrale tanto quanto qualche metro più largo, sulla fascia: "Cerco sempre di dare il meglio di me qualunque siano le richieste del mister. Ultimamente gioco largo nel Cagliari, ma quando giochiamo con tre centrali, mi sento più a mio agio. So come prendere la palla e scaricare verso un compagno".

In conclusione, per Obert è tempo di tornare a pensare agli impegni con il Cagliari: "Ho recentemente prolungato il contratto, ed è sempre motivo di soddisfazione e orgoglio. Significa che il club è soddisfatto del rendimento del giocatore. Ora la testa è al campionato di Serie A, e darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del Cagliari e vedremo cosa succederà dopo".