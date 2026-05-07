Obert: "Pisacane mi sta dando fiducia. Mercato? Ho rinnovato da poco e al Cagliari sto bene"

Adam Obert, intervistato da Radiolina, ha giurato amore al Cagliari, dichiarando di voler restare in Sardegna dopo la stagione positiva ormai agli sgoccioli vissuta agli ordini di mister Pisacane. Di seguito le sue dichiarazioni sui rossoblù, riportate dal portale TuttoCagliari.net:

Com'è Cagliari?

"Mi sto divertendo tantissimo, ho tantissime cose da fare ora che arriva l'estate. La mia famiglia è sempre felice di venire qui. Quando arrivi qui capisci cosa significa e ci vuoi subito tornare".

Qual è l'allenatore a cui devi dire grazie?

"Ogni allenatore mi ha dato tanto e mi ha aiutato a migliorare. Semplici all'inizio, Mazzarri che mi ha fatto esordire. Devo tanto anche a Liverani, Ranieri, Nicola e ora a Pisacane che mi sta dando tanta fiducia che sto cercando di ripagare. Ognuno di loro mi ha dato tanto".

La salvezza?

"Sappiamo che siamo a un passo dal traguardo e che l'atteggiamento è fondamentale: vogliamo fare più punti possibili e arrivare meglio possibile in classifica. C'è molta serenità ora. Prima c'era un po' di tensione perché non sempre sono arrivati i risultati che volevamo, ma tutto sommato è normale che in stagione ci siano alti e bassi. Ora sappiamo di non dover mollare di un millimetro. La partita con la Cremonese sapevamo che contava tantissimo, ma siamo stati bravi a rimanere uniti, anche con chi era in panchina o in tribuna e siamo riusciti a rimanere uniti e portare a casa la partita".

Ti senti sotto osservazione in chiave mercato?

"No, ho rinnovato da poco e sto bene qui. Penso a dare il massimo in campo e basta".

Il tuo idolo?

"In difesa Sergio Ramos. In generale Cristiano Ronaldo per come ha lavorato. Cerco di prendere esempio da lui".

Tra le maglie che hai scambiato con gli avversari qual è la tua preferita?

"Quella di Skriniar e quella di Lobotka".