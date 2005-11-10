Dall'Aston Villa gelano la Juventus: "Martinez resta qui, non lo cediamo quest'estate"

La Vecchia Signora potrebbe dover cambiare obiettivo. Il dirigente degli inglesi Vidagany assicura: "Le voci non riflettono la reale posizione del club"

Un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo è un nuovo portiere, nello specifico si è fatto a lungo il nome di Emiliano Martinez (33 anni) dell'Aston Villa, noto con il soprannome di 'Dibu' e attualmente impegnato ai Mondiali con l'Argentina. Ma arrivano delle dichiarazioni da Oltremanica che potrebbero far calare l'hype e le chance di realizzarsi di questo affare.

Vidagany: "Il Dibu rimane qui"

Damian Vidagany, Direttore dell'Area Professionale dell'Aston Villa, chiude le porte per la partenza del 'Dibu' parlando al portale 365Scores: "Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione".

Il dirigente: "Juve? Voci non reali"

E ancora, aggiunge il dirigente dei Villans: "Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martínez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni".