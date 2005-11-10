Ufficiale
Folgore Caratese, accordo triennale con l'ex Nardò Francesco Minerva
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La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2029, di Francesco Minerva.
Francesco Minerva, la carriera
Centrocampista classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile del Lecce, dove ha collezionato 122 presenze dalle categorie Under 16 fino alla Primavera. Nel suo percorso spicca la conquista dello Scudetto Primavera 1 nella stagione 2022/23 con i giallorossi. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Nardò, totalizzando 33 presenze e 1 gol.
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