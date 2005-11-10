Ufficiale
Union Brescia, ceduto a titolo definitivo Saer Diop al Forlì. Accordo biennale
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Il Forlì Football Club comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale Saer Diop. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo dal Brescia, firmando un accordo biennale.
Saer Diop, la carriera
Cresciuto calcisticamente nei vivai di Inter e Bologna, muove i primi passi da professionista nella Feralpisalò. Trascorre l’ultima stagione in prestito prima all’Ospitaletto Franciacorta e successivamente al Sorrento, in Serie C. Da segnalare anche un totale di 7 presenze nelle selezioni U18 e U19 della Nazionale Italiana.
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