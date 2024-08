Ufficiale Oliveras saluta la Roma. L'esterno spagnolo ha firmato con la Dinamo Zagabria

Jan Oliveras saluta la Roma. Questo il comunicato ufficiale con cui il club giallorosso ha reso noto l'addio del giovane esterno iberico, che nella scorsa stagione ha fatto parte della rosa della Primavera giallorossa: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Jan Oliveras alla Dinamo Zagabria. L'esterno spagnolo, classe 2004, nella stagione 2023-24 ha fatto parte della rosa della Primavera giallorossa. In bocca al lupo per il futuro!"

Nei giorni scorsi, quando la Roma ha ceduto Houssem Aouar all'Al Ittihad, sembrava che Oliveras potesse rientrare nella trattativa ed essere ceduto in Arabia Saudita. Invece, come vi abbiamo raccontato, la trattativa si è poi arenata. Nei giorni successivi è spuntata la Dinamo Zagabria e il giocatore ha accettato la destinazione croata.

Non solo Oliveras in uscita. Abraham, Darboe, Smalling, Kumbulla, Solbakken, Shomurodov, Zalewski, Karsdorp: su questi otto giocatori ancora a libro paga Souloukou e Ghisolfi stanno lavorando per sfoltire la rosa e strutturare un tesoretto utile per andare a inserire gli ultimi tasselli. Quindi un terzino destro, un attaccante esterno e, se arrivasse un’opportunità, anche un difensore centrale e un centrocampista.