Ora l'Hellas subisce più gol? Juric: "Per me cambiato tutto in meglio. Troppi errori clamorosi"

"Ultimamente prendete parecchi gol..." E' una delle considerazioni fatte in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta, partita valida per la 28esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Per me è cambiato tutto in meglio. Nel girone d'andata facevamo molto peggio, e magari trovavamo un Silvestri fantastico. I nostri dati ci dicono questo. I gol che prendiamo ultimamente sono un dato di fatto chiaro: stiamo facendo errori clamorosi, a Genova, a Udine, col Napoli, col Parma. Sono errori clamorosi, che ci sono costati molti punti: a volte abbiamo recuperato, altre volte abbiamo perso dei punti. La fase difensiva che stiamo facendo adesso, globalmente, fa sì che gli avversari si avvicinino poco all'area. Ma quelle volte che si sono avvicinati abbiamo preso gol. Marco da tempo non ha messo una pezza perché non ci sono stati tiri".

