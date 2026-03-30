Ordine: "Milan, 63 punti con Leao-Pulisic al 30%. Provate a togliere Lautaro e Thuram all'Inter"

Il giornalista Franco Ordine, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, ha commentato l'attualità del Milan a pochi giorni dal big match col Napoli. Di seguito un estratto della sua analisi:

"Chiunque indossasse da oggi in poi i panni stretti di Max Allegri dovrebbe sentirsi a disagio perché siamo esattamente alla immediata vigilia della sfida con il Napoli che riaprirà più che la lotta scudetto il duello punto a punto per il secondo posto con l’armata di Antonio Conte dove stanno rientrando i migliori esponenti dai rispettivi infortuni".

Soffermandosi in particolare sulle difficoltà e i problemi fisici di Leao e Pulisic, Ordine aggiunge: "Il vero quesito da rivolgere a coloro che addebitano a Max un andamento lento in classifica - per via del solitario impegno in campionato - è esattamente il seguente: con Leao e Pulisic ridotti al 30% del loro standard tradizionale dall’inizio del torneo, i 63 punti collezionati nel frattempo rappresentano una piccola impresa oppure no? Perché la riflessione abbia maggiore comprensione proviamo a dare un giochetto così concepito: riduciamo al 30% il rendimento di Lautaro e Thuram, oppure di Hojlund e McTominay, o ancora di Nico Paz & c. e proviamo subito dopo dopo a immaginare la relativa classifica".