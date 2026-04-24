Ordine sul caso Leao: "Ma se ne rende conto? Più che Allegri o il Milan, intervenga la famiglia"

Attraverso il suo consueto editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul futuro di Rafael Leao dopo l'ennesima stagione altalenante da parte dell'attaccante portoghese: "Leao è il prossimo nodo da sciogliere per il Milan. Qui mi occupo del calciatore, della sua attuale stagione e della parabola discendente del suo rendimento. Forse il primo quesito da porre è il seguente: ma Leao si sta rendendo conto del suo deprezzamento professionale? Ha capito che cosi continuando finirà per dare ragione a qualche cialtrone e per non trovare uno straccio di acquirente disposto a scommettere su di lui? Ecco allora il punto".

Ordine ha poi aggiunto: "Perché Leao, specie durante l’ultima esibizione a Verona, ha offerto questa impressione lamentandosi della sostituzione: non si rende conto di aver offerto un contributo men che modesto alla compagnia rossonera. È l’aspetto più inquietante della questione. Qui dovrebbero intervenire, più che Allegri e i dirigenti, anche i famigliari di Rafa per fargli capire in modo schietto che così continuando sta sprecando un grandissimo talento e si sta avviando a un finale di carriera deludentissimo".

I numeri stagionali di Leao

In questa stagione Leao ha finora collezionato 25 presenze con 9 gol e 3 assist tra le fila del Diavolo.