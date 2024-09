Osimhen al Galatasaray, il ds Ergun: "Operazione straordinaria. Per il futuro valuteremo"

Victor Osimhen è pronto a dare il via alla sua nuova avventura al Galatasaray, dopo il turbolento addio al Napoli nelle scorse ore. Il giocatore, dopo l'arrivo della notte, sta prendendo confidenza con la sua nuova realtà.

Il direttore sportivo del club turco, Cenk Ergun, ha così commentato l'arrivo del centravanti nigeriano a Istanbul: "E' un trasferimento straordinario. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato. Spero che possa essere un contributo importante per la bella stagione che aspetta il Galatasaray. Noi facciamo sempre il nostro dovere cercando di soddisfare quelle che sono le richieste del club. Il trasferimento potrà avere un seguito? Intanto concludiamo tutte le questioni per il meglio, poi avremo un po' di tempo per valutare la situazione", sono state le parole del dirigente turco.

"È una bella sensazione, l'atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui. Ci vediamo allo stadio, farò il massimo per i tifosi, per farli gridare ad ogni gol, farò il massimo per loro. Mertens? E' un grande ragazzo, è bello ritrovarlo, ho parlato con lui prima di venire e sarà bello incontrarci di nuovo", erano state le prime parole del giocatore nel momento del suo arrivo in Turchia.