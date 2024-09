Ufficiale Galatasaray, il direttore sportivo Ergun dà le dimissioni nell'ultimo giorno di mercato

Una notizia inaspettata direttamente dalla Turchia: Cenk Ergun si è dimesso con effetto immediato dal ruolo di direttore sportivo del Galatasaray. E l'ha fatto proprio nell'ultimo giorno utile per fare mercato, visto che in Turchia la sessione estiva si chiuderà oggi. Ad annunciarlo è stato l'ormai ex dirigente del club turco tramite un post pubblicato sui suoi account social:

"Come ho comunicato oggi per iscritto al nostro presidente del consiglio di amministrazione, il signor Dursun Aydın Özbek, ho rassegnato le dimissioni dalla mia posizione professionale nel nostro club. Condivido con voi la decisione che ho preso per garantire che la situazione attuale non danneggi il mio club e che il mio nome non venga ulteriormente screditato. Premetto che nei prossimi giorni rilascerò una dichiarazione dettagliata e la sottoporrò al pubblico. Cordiali saluti".

Suo, comunque, il colpaccio del Galatasaray: Victor Osimhen. Così qualche giorno fa Ergun parlava dell'affare per il centravanti nigeriano: "E' un trasferimento straordinario. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato. Spero che possa essere un contributo importante per la bella stagione che aspetta il Galatasaray. Noi facciamo sempre il nostro dovere cercando di soddisfare quelle che sono le richieste del club. Il trasferimento potrà avere un seguito? Intanto concludiamo tutte le questioni per il meglio, poi avremo un po' di tempo per valutare la situazione".