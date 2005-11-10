Osimhen e l'annuncio bomba del ct della Nigeria: "Non l'ho convocato per questioni di mercato"

Victor Osimhen è in uscita dal Galatasaray ed è pronto ad accendere il mercato. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato il commissario tecnico della Nigeria Eric Chell, che lo ha tenuto fuori dalle ultime convocazioni della nazionale nigeriana.

Il motivo starebbe nel mercato, come dichiarato dall'allenatore: "La cosa più importante è che mancheranno due dei nostri giocatori. Perché, credo, Victor Osimhen aveva una situazione di cambio di club, quindi ho preferito che restasse a casa (nel suo club). Perché se giochi e non sei al 100% pronto, non è una cosa buona".

Infine, Chell ha spiegato anche l'assenza di Ademola Lookman: "Lookman invece è molto stanco e l'Atletico Madrid ci ha chiesto di farlo riposare".