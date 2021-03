Otto gol in Serie A nel 2021: Insigne miglior marcatore italiano in questo anno solare

Lorenzo Insigne miglior marcatore italiano in Serie A in questo 2021. Il capitano del Napoli in queste prime settimane del nuovo anno solare ha messo a segno otto reti, due in meno dei gol realizzati in campionato in tutto il 2020.