Oulai-Fiorentina, il Trabzonspor: "Accordo raggiunto fra club, il giocatore deve trovare l'intesa"

Il vicepresidente del Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, ha confermato ai media turchi che la cessione di Christ Inao Oulai alla Fiorentina è ormai vicina. I due club hanno già trovato un'intesa e resta da definire l'accordo tra il giocatore e il club viola. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Cederemo Oulai. Di fatto abbiamo già raggiunto un accordo con il club, ma ora aspettiamo che il giocatore trovi l'intesa. Ieri ha avuto un incontro e oggi ne avrà un altro. Ci aspettiamo che il trasferimento di Oulai si concretizzi nel giro di pochi giorni.

Oulai era uno dei giocatori che consideravamo parte dell'ossatura della squadra, uno di quelli che volevamo trattenere. Non avevamo alcuna intenzione di cederlo. Abbiamo iniziato a valutare seriamente la situazione quando sono arrivate offerte così importanti. In condizioni normali, Oulai era uno dei giocatori dell'ossatura della squadra che non avremmo voluto perdere."