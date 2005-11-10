Fiorentina, dalla Turchia sono sicuri: accordo vicino per Oulai
Continua a tenere banco la trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai. Nelle ultime ore diversi media turchi, tra cui l'emittente HT Spor, hanno rilanciato la notizia di un'intesa ormai raggiunta tra i due club per il trasferimento del centrocampista in viola.
Dalla Turchia: "Accordo tra Fiorentina e Trabzonspor"
L'operazione si chiuderebbe sulla base di 26 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungerebbero 4 milioni di bonus, per un totale di 30 milioni di euro, oltre al 15% sulla futura rivendita del calciatore.
Dall'Italia filtra ancora prudenza
Diversa, però, la situazione che emerge dall'Italia. Secondo le informazioni raccolte, la trattativa non sarebbe ancora arrivata alla fumata bianca e le parti continuano a lavorare per ridurre ulteriormente le richieste economiche del Trabzonspor.
Il club turco era partito da una valutazione di circa 40 milioni di euro, cifra già sensibilmente abbassata nel corso dei colloqui. La Fiorentina e Paratici, tuttavia, continuano a valutare Oulai sotto la soglia dei 30 milioni, forti anche della volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze. Un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime fasi della negoziazione e che consente ai viola di affrontare la trattativa da una posizione favorevole.