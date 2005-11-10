Ufficiale
Padova, i giovani Mangiaracina-Lopez e Targa vanno a farsi le ossa in Serie D
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Il portiere classe 2006 giocherà con il Lavarian Mortean Esperia, il difensore classe 2008 invece nell'Atletico Ascoli
Il Padova ha annunciato l’addio di due giovani che andranno a farsi le ossa in Serie D. Il primo è il portiere Mangiaracina-Lopez, che lo scorso anno si è diviso fra Treviso e Paganese, mentre il secondo è il difensore centrale Targa che per la prima volta si metterà alla prova lontano dal club biancoscudato in cui è cresciuto. Questa la nota dei veneti:
"Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo del portiere classe 2006 Pablo Mangiaracina-Lopez all’LME Lavarian Mortean Esperia (Serie D).
Contestualmente, il Calcio Padova informa di aver ceduto in prestito annuale il difensore classe 2008 Alberto Targa all’Atletico Ascoli (Serie D)".
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