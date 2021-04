Padre Dragowski: "Ha dimostrato di pensare solo e unicamente alla Fiorentina adesso"

vedi letture

Dariusz Dragowski, ex mediano roccioso dello Jagellonia e padre del portiere della Fiorentina, ha parlato a FirenzeViola.it dell'estremo difensore viola: “Non mi perdo mai una partita di Bartlomiej e anche ieri sono rimasto incollato al televisore per seguire la partita della Fiorentina. Peccato, poteva andare certamente meglio. L'interesse del Borussia Dortmund? Penso che con la prova di ieri che tutti voi avete visto sia chiaro che lui ora pensi soltanto alla Fiorentina e a finire nel migliore dei modi questa difficile stagione. Non ha altri pensieri per la testa, in questo momento”.