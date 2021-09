Pagliuca: "In A nessuno parte davanti all'Inter. E gli ottavi di Champions sono alla portata"

"L'Inter può passare i gironi di Champions perché l'esperienza dell'anno scorso è servita e perché i giocatori hanno la stessa fame di un anno fa". Gianluca Pagliuca sa come si batte il Real Madrid perché ci è riuscito nei gironi del '98: "Fu magico. Dopo il ko dell'andata e con Simoni che era a un passo dall'esonero, riuscimmo a batterli a San Siro - racconta alla Gazzetta dello Sport - Poi fummo sfortunati a incrociare il Man United che vinse la Champions". Parlando dell'Inter attuale: "Penso che si sia un po' indebolita ma non di molto. Inzaghi è l'allenatore giusto per proseguire il lavoro di Conte. Non vedo nessuno che parte davanti all'Inter nonostante le partenze pesanti di Conte, Hakimi e Lukaku".