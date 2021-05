Panchina Juve, incastro... Real. Zidane saluterà Madrid, incrocio con Allegri

"Juve, incastro Real. Zidane in uscita, incrocio con Allegri". E' il titolo con il quale la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina del Real Madrid e su quella della Juventus.

"Ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui devi andare via", ha detto ieri in conferenza stampa il manager francese. Parole interpretate da tutti in modo univoco, dalla Spagna infatti parlando di uno Zidane che certamente lascerà il Real a fine stagione e al suo posto in lizza ci sono due candidati: Raul e Max Allegri.

Aspetta novità anche la Juventus, pronta a mettere fine al ciclo Andrea Pirlo dopo una stagione. Se Zidane lascia il Real, il francese può balzare in cima alle preferenze di Agnelli. Sperano - si legge - anche Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic. Ma ora la Juve aspetta le mosse del Real, che presto potrebbe annunciare il cambio di allenatore.