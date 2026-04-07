Panucci: "L'Inter ha perso due volte lo scudetto perché è stata vittima del suo destino"

La serata di ieri sera ha emesso un verdetto: il Napoli, battendo il Milan, si è portato al secondo posto ed è rimasto in scia dell'Inter. La vincitrice dello scudetto sarà una di queste due squadre, con i nerazzurri che sono ancora nettamente favoriti, visto che hanno 7 punti di vantaggio sui rivali a 7 partite dalla fine del campionato, un'enormità considerate le giornate che mancano.

Durante Pressing, in onda sui canali Mediaset, Christian Panucci, ex giocatore anche della Roma, ha parlato della lotta per il titolo, ricordando un aspetto che forse qualcuno ha dimenticato: "Nelle due precedenti volte che ha perso lo scudetto, l'Inter è sempre stata vittima del suo destino". Un dato che non può preoccupare Chivu, ma che sicuramente lo mette in guardia e lo fa stare sull'attenti.