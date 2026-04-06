Panucci: "Barella bravo nel dare quantità. Sa poi tira fuori anche qualità diventa fondamentale"
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Christian Panucci ha parlato ai microfoni di SportMediaset del successo di ieri sera dell'Inter sulla Roma, soffermandosi principalmente sulle prestazioni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu:
"Con la Roma Barella ha fatto bene, era con ritmi alti mentre ultimamente era andato più basso come in Nazionale. E' un giocatore importante, che dà quantità. Poi se tira fuori anche la qualità diventa fondamentale".
E' tornato anche Calhanoglu?
"Mi sembra fosse stato lui a chiedere di andare via, poi l'hanno fatta rientrare la cosa…".
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