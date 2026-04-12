Parma, Cuesta non fa polemica: "Mani di Buongiorno? Il nostro addetto agli arbitri mi ha spiegato"

Carlos Cuesta evita qualsiasi polemica. Il finale della gara tra Parma e Napoli è stato caratterizzato da un tocco di mani di Buongiorno, ma l’allenatore degli emiliani, a Sport Mediaset, liquida la questione: “Dalla panchina avevo il dubbio, me l’ha risolto il nostro addetto agli arbitri, perché ha detto che non c’era rigore. Quindi nulla da dire”.

Che partita abbiamo visto?

“È vero che alcune volte abbiamo faticato nella gestione dei cross, ma a livello generale lo spirito e la grinta sono stati incredibili, per fare una partita molto collettiva e aiutarsi l’un l’altro. Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà il Napoli, hanno calciato poco in porta. Nel secondo gli spazi si sono aperti, hanno avuto qualche opportunità per sbilanciarci e sono riusciti ad aprirci. Sono molto orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi”.

In casa manca ancora la vittoria, però è un punto che avvicina all'obiettivo salvezza...

“I tifosi sono stati incredibili, ci hanno dato un sostegno che ci ha spinto tantissimo. Ci hanno aiutato tanto a difendere, a darci forza nei momenti di difficoltà, calore in quelli di stanchezza. È una cosa di cui avremo bisogno nelle prossime tre partite casalinghe”.