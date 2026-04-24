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Parma, Cuesta: "Pellegrino e Valenti hanno recuperato. Futuro? È la partita di domani"

Parma, Cuesta: "Pellegrino e Valenti hanno recuperato. Futuro? È la partita di domani"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:30Serie A
Edoardo Mammoli

L'obiettivo salvezza sembra ormai pura questione di matematica per il Parma, soprattutto dopo la vittoria esterna in casa dell'Udinese. Ai crociati servirà solo l'ultimo scatto verso la meta e la gara di domani contro il Pisa si prospetta come un'occasione propizia per chiudere i giochi davanti ai propri tifosi. Di questo è ben consapevole il tecnico gialloblu, Carlos Cuesta, che tra pochi minuti presenterà la sfida direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Ore 13.02 - Inizia la conferenza.

Che settimana è stata? Come sta la squadra? Pellegrino e Valenti hanno recuperato?
"Piano piano tutti hanno recuperato. Tutti sono disponibili. Abbiamo affrontato la settimana con la stessa voglia di fare bene e con determinazione. Cerchiamo continuità nel processo di crescita e nei risultati. Siamo consapevoli della forza dell'avversario, che ha fatto di più rispetto ai punti che hanno in classifica".

Che partita si aspetta?
"Loro sono una squadra che sa combinare gioco diretto e collettivo, hanno grande struttura fisica e forti nei calci piazzati. Noi dobbiamo puntare sui nostri punti di forza, giocando con la volontà che anche i tifosi siano con noi. Sappiamo che verranno con la volontà di darci grande spinta, noi dobbiamo giocare la partita che ci fa bene e approcciarla con la consapevolezza".

Domani può arrivare la salvezza.
"Non è l'unico obiettivo. C'è anche quello di far crescere la squadra costantemente e questo è ciò che possiamo influenzare maggiormente. Il risultato dipende da vari aspetti. Approcceremo con la stessa mentalità di ogni giorno: vogliamo crescere e migliorare ogni giorno".

Con una vittoria del Napoli il Parma sarebbe già salvo.
"No perché dovremmo vincere anche noi. Comunque quelle non sono cose che dipendono da noi. Noi ci concentriamo su quello che è sotto il nostro controllo, stabilizzando e dando continuità al nostro processo".

Parma e Pisa hanno gli stessi gol fatti ma 21 punti di differenza. Come lo spiega?
"Alla fine i punti si danno con i risultati e questi si fanno facendo gol e prendendone uno meno. A volte un gol può darti tre punti, altre volte zero. Segnare di più ti può aiutare a fare punti, ma ciò che conta davvero sono i risultati. Lì è stato l'equilibrio a permetterci di fare più punti".

Del futuro ne parlerete più avanti?
"Io ne sto parlando già oggi di futuro: il futuro è la partita di domani, mi concentro su quello. Vogliamo fare una grandissima prestazione, dobbiamo focalizzarci sull'unica cosa che vogliamo, cioè crescere. Già ho parlato di come mi trovo a Parma, del feeling che ho qua. Da parte mia c'è poco da parlare, ora dobbiamo concentrarci sulla squadra, avvicinandoci all'obiettivo di fare una grande prestazione domani".

TMW - La scelta di Delprato quinto era per ritrovare equilibrio?
"Non penso avessimo perso l'equilibrio, nella partita precedente avevamo fatto una grande prestazione contro la Lazio. Semplicemente Delprato ha la capacità di giocare ovunque, ha una versatilità che gli permette di giocare anche più alto. Può giocare braccetto, terzino a quattro, si mette sempre a disposizione della squadra come leader. È sempre pronto ad aiutare. È l'esempio di quello che dobbiamo essere noi".

TMW - Un commento sulla sicurezza dimostrata da Ndiaye?
"Era arrivato da un contesto diverso. Lui era arrivato con problemi legati alla lingua, aveva un fastidio fisico, questo ne ha limitato le prestazioni e il suo processo. Ora è molto più consapevole delle richieste, questo è importante per creare un legame più forte con la squadra e la linea difensiva. Speriamo possa continuare a fare prestazioni di livello come contro l'Udinese".

TMW - Domani ci saranno ragazzi della Primavera?
"No, giochiamo alla stessa ora".

Avete valutato una possibile turnazione tra i portieri?
"Sai chi gioca? Tu no ma nemmeno io! Vediamo domani. Ci focalizziamo sul futuro prossimo e sul preparare al meglio la partita. Non sappiamo chi giocherà domani, potrebbero esserci cambiamenti sia tra i giocatori di movimento sia tra i portieri".

Ore 13.14 - Termina la conferenza.

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