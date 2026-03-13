Live TMW Parma, Cuesta: "Più orgoglioso che mai. Cremaschi? Ne sapremo di più domani"

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23.00 - Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la ventinovesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.19 - Comincia la conferenza stampa di Cuesta

Come sta Cremaschi?

"Dobbiamo valutarlo, ha avuto un problema al ginocchio e domani ne sapremo di più"

Cos'è successo nel secondo tempo? E' la gara più brutta della stagione?

"Nel primo tempo non è stato sbagliato l'approccio, ci sono stati i colpi del gol subito e dell'infortunio cui abbiamo reagito e abbiamo pareggiato. Nella ripresa abbiamo preso due gol in un minuto, è stato difficile reagire e non abbiamo trovato soluzioni. Sono più orgoglioso che mai, so come lavoriamo e adesso metabolizzeremo questa sconfitta per farla diventare un'opportunità in vista della Cremonese. Pensiamo a questo"

Come mai la scelta di Suzuki e non Corvi?

"Corvi ha avuto un impatto positivo in questi mesi. Gli errori fanno parte dei percorsi, anche Corvi ha fatto errori ed è stato sostenuto. Sappiamo cos'ha fatto Suzuki, contro il Milan ha giocato con una mano rotta. Facciamo le scelte che consideriamo giuste, è facile parlare dopo. Sosterremo sempre i nostri giocatori"

La classifica resta buona...

"Siamo lontani dall'obiettivo, dobbiamo fare punti che arrivano attraverso lavoro e buone prestazioni. Non dobbiamo perdere lucidità, veniamo da un momento positivo e adesso analizzeremo per fare più punti"

Pesa l'assenza di Bernabé?

"Il gruppo è fatto di singoli, l'individuo fa la differenza. Ma non cerchiamo alibi, abbiamo altri giocatori pronti e ci focalizziamo a sfruttare i punti di forza"

Ore 23.24 - Termina la conferenza stampa di Cuesta