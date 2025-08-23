Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma, Cuesta: "Vogliamo un'identità chiara. Devi controllare come reagisci agli eventi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:50Serie A
di Edoardo Mammoli

Manca sempre meno al fischio d'inizio della nuova stagione di Serie A. In occasione della prima giornata, il Parma è atteso da una sfida sulla carta molto difficile: trasferta all'Allianz Stadium contro la Juventus. Una gara importante non solo per la storica rivalità, ma anche perché sarà l'occasione dell'esordio in Serie A per il nuovo tecnico crociato, Carlos Cuesta. A tal proposito, l'allenatore maiorchino sarà presente tra poco nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio per rispondere alle domande dei giornalisti e presentare la sfida contro i bianconeri.

Ore 12.15 - Inizia la conferenza stampa.

Che Juventus si aspetta?
"Mi aspetto una Juventus molto competitiva e organizzata. Ho visto crescita, una squadra con un'identità molto chiara. Sicuramente sarà una patrtita molto difficile. Mi aspetto una squadra di altissima qualità".

Che Parma sarà, anche psicologicamente?
"Vogliamo costruire una squadra competitiva con un'identità chiara. Non puoi controllare gli eventi ma come reagisci".

Che sensazione sarà tornare a Torino?
"A Torino un anno meraviglioso, con tante persone di qualità. È stata un'università per me. Ma adesso l'unica cosa che mi interessa è aiutare il Parma a fare una grande prestazione domani".

È una sorta di primo giorno di scuola. Quali sono le sue emozioni, proprio contro la Juve?
"C'è sempre l'entusiasmo ma c'è anche il focus, per prepararci al meglio per la partita. In questo caso siamo assolutamente focalizzati nel dovere che abbiamo: prepararci per competere al meglio domani".

L'identità di Carlos Cuesta è un 3-5-2 ma un calcio totale. Possiamo immaginarci un Parma così domani?
"Il calcio cambia tanto in base alle fasi. Per me identità significa un modo di approcciarsi al gioco. Significa essere una squadra compatta e capire i momenti: ci sono tanti momenti in una partita e noi dovremo capirli e gestirli".

Come sta la squadra? Come va l'inserimento dei nuovi arrivati? Sono pronti?
"I nuovi acquisti si stanno adattando, stiamo cercando di velocizzare il processo di adattamento. Lavoriamo con tantissima voglia, ogni giorno con entusiasmo".

Lovik ora lo considera un esterno destro vista la prova contro il Pescara?
"Lovik nel suo percorso ha giocato in a destra e a sinistra in Norvegia, ci offre la possibilità di essere versatile, può giocare su entrambe le fasce".

Opta ha messo diverse squadre alle spalle del Parma ai nastri di partenza della stagione, cosa ne pensa di questi numeri?
"Io penso all'oggi, a preparare al massimo la partita di domani, non guardo alle statistiche, alle aspettative".

Caratteristiche dell’attaccante ideale da affiancare a Pellegrino?
"Ci concentriamo su quello che abbiamo. Siamo concentrati sullo sfruttare al massimo le qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione e nel fare una grande partita domani".

La fascia destra non sembra avere ancora un padrone fisso.
"Ci sono stati cambiamenti sulle fasce. In funzione della partita sceglieremo sempre i più adatti rispetto al gioco che vorremo per la squadra in base alla partita. Siamo in una fase di adattamento e di crescita costante".

Ci si può aspettare un rinforzo sulla destra? Con quali caratteristiche?
"La squadra è in costruzione. Adesso il mio unico focus è la partita di Torino, per avere la migliore formazione possibile".

Domani non ci sarà il tifo organizzato, ma il settore ospiti è tutto esaurito. Si sente di fare un appello ai tifosi?
"Per noi l'ideale sarebbe avere sempre avere i nostri tifosi accanto. Siamo stati fortunati a vivere già al Tardini una bella atmosfera, nonostante il caldo e il ferragosto. La loro energia ci aiuterà sempre ad avere le migliori prestazioni possibile".

Avete avuto un colloquio con Krause?
"Sì, abbiamo pranzato insieme ieri. Il presidente vuole solo far crescere il Parma, è stato molto bello condividere il tempo con lui, ma anche quando non è qua si sente la sua responsabilità e la passione che ha verso club e città. E' una grande fortuna poterlo avere al nostro fianco domani, sicuramente la sua energia ci aiutare a fare il meglio"

Firmerebbe per un pareggio con la Juve?
"Mi concentro sulla prestazione. Poi quello che ci porta la vita non si sa mai, il calcio è imprevedibile. Noi proveremo a vincere. Noi possiamo solo preparare al meglio alla gara, per il resto non possiamo influenzare niente".

Ore 12.27 - Termina la conferenza stampa.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
