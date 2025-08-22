Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro

Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurroTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2023
Oggi alle 21:08Serie A
di Alessio Del Lungo

"Andy Diouf è un nuovo calciatore dell'Inter". A renderlo noto è il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, con il comunicato che inizia così e poi prosegue come riportato di seguito:

"Il centrocampista francese classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Racing Club de Lens. Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve carriera Andy Alune Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di saper lottare per qualcosa in cui ha sempre creduto.

Nato a Neuilly-sur-Seine il 17 maggio 2003 da padre senegalese e madre transalpina, Andy è cresciuto a Nanterre, alle porte di Parigi, con un pensiero fisso: un pallone da rincorrere e portare ovunque, un pallone da trattare come un amico leale. La famiglia Diouf vive e respira con il calcio, che domina gli argomenti, le conversazioni e i desideri: la passione viene trasmessa da papà, che sostiene e incoraggia i sogni di Andy e dei suoi due fratelli maggiori, Jules e Waly, diventati anch’essi calciatori.

L’avventura di Diouf inizia all’età di 6 anni, quando inizia a giocare nelle giovanili del Garenne-Colombes, squadra di quartiere che gli permette di farsi conoscere molto presto nell’ambiente calcistico parigino. Il fisico è già imponente, la tecnica ancora da affinare, ma nel 2012 si trasferisce al Paris Saint-Germain. È una tappa decisiva nella sua formazione: Andy raggiunge subito un livello molto alto, affronta prestigiosi tornei internazionali e capisce che la sua passione diventerà ben presto la sua vita. Il calcio al centro di tutto, il calcio come motore della propria esistenza.

Diouf cresce, per tre anni vive in un ambiente che lo arricchisce umanamente e professionalmente, grazie anche ai sacrifici della sua famiglia che lo sostiene e gli permette di allenarsi anche lontano da casa: nel 2015 passa all’AC Boulogne-Billancourt, in una nuova dimensione più ristretta e più vicina ai suoi genitori. Andy però non si arrende, nonostante le grandi aspettative verso un ragazzo di 12 anni già passato dal PSG: a Boulogne gioca tre anni, durante i quali frequenta l’accademia Nazionale di Clairefontaine per alcuni stage.

Nel 2018 la sua carriera decolla con il passaggio al Rennes: l’ambiente in Bretagna è decisamente favorevole per un giovane in rampa di lancio. La squadra rossonera è una fucina di talenti e Diouf dimostra il suo valore nelle formazioni giovanili: Andy brucia le tappe giocando spesso da sotto età. Il 16 agosto 2020 esordisce negli ottavi della UEFA Youth League in quella che sarà un’anticipazione del suo futuro: gioca 7’ contro l’Inter, in una gara vinta 1-0 dai giovani nerazzurri. Un anno più tardi, il 6 maggio 2021 debutta anche in Ligue 1, affrontando il suo passato: Diouf viene mandato in campo al 79’ di Rennes-PSG, gara terminata con il risultato di 1-1.

Nella stagione 2021/22 Andy trova poco spazio con la prima squadra: per questo motivo decide di mettersi nuovamente in gioco, andando in prestito al Basilea. In Svizzera gioca 57 partite segnando 3 gol, arrivati tutti in Conference League. L’ultimo tra questi lo segna in semifinale, allo stadio Franchi contro la Fiorentina, con un sinistro preciso dal limite dell’area al termine di una spettacolare azione personale. Prestazioni solide e convincenti, che permettono a Diouf di essere eletto miglior giovane della Conference League 2022/23.

Arriva così il momento di tornare in Francia: Andy viene acquistato dal Racing Club de Lens nell’estate 2023. Nell’Artois gioca per due stagioni, diventando un elemento importante della squadra Sang et Or: Diouf colleziona 68 presenze e segna due gol, debuttando anche in Champions League nell’autunno 2023 nelle sfide contro Siviglia e Arsenal.

Centrocampista fisico, dinamico, abile nella conduzione del pallone e nel dribbling, Diouf è un giocatore moderno, capace di occupare diverse zone del campo. Ventisettesimo francese della storia dell’Inter, Andy ha giocato con tutte le selezioni giovanili transalpine, vincendo la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024, torneo in cui ha giocato due partite contro Nuova Zelanda e Egitto.

Ora a 22 anni il sogno di Andy Diouf si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo: un capitolo a tinte nerazzurre.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Inter, Diouf suggerisce: "Chivu ha giocato qui ad alto livello, sicuramente sarà... Inter, Diouf suggerisce: "Chivu ha giocato qui ad alto livello, sicuramente sarà d'aiuto"
Diouf ufficiale all'Inter, Roma su Elmas. Como, Nico Paz fa gola: la raffica di mercato... Diouf ufficiale all'Inter, Roma su Elmas. Como, Nico Paz fa gola: la raffica di mercato delle 22
Ecco Diouf: "Fiero di essere interista. Conosco Bonny, mi ha parlato bene dell'Inter"... Ecco Diouf: "Fiero di essere interista. Conosco Bonny, mi ha parlato bene dell'Inter"
Altre notizie Serie A
Galatasaray, rifiutati 45 milioni di euro dal NEOM per Yilmaz. C'erano pure Bologna... TMWGalatasaray, rifiutati 45 milioni di euro dal NEOM per Yilmaz. C'erano pure Bologna e Napoli
Tutti vogliono Elmas: su di lui almeno 4 club di Serie A. Spunta anche la Juventus... TMWTutti vogliono Elmas: su di lui almeno 4 club di Serie A. Spunta anche la Juventus
Zaccagni: "Modric mi ha sempre intrigato, per me sarà un grande onore giocarci contro"... Zaccagni: "Modric mi ha sempre intrigato, per me sarà un grande onore giocarci contro"
L'Udinese vuole Zaniolo in prestito con diritto: il Galatasaray ha rifiutato la prima... TMWL'Udinese vuole Zaniolo in prestito con diritto: il Galatasaray ha rifiutato la prima offerta
Zortea saluta il Cagliari: "Che momenti indimenticabili. È stato un viaggio fantastico"... Zortea saluta il Cagliari: "Che momenti indimenticabili. È stato un viaggio fantastico"
Diouf ufficiale all'Inter, Roma su Elmas. Como, Nico Paz fa gola: la raffica di mercato... Diouf ufficiale all'Inter, Roma su Elmas. Como, Nico Paz fa gola: la raffica di mercato delle 22
L'Udinese lascia andare Brenner: giocherà in prestito con opzione al Cincinnati UfficialeL'Udinese lascia andare Brenner: giocherà in prestito con opzione al Cincinnati
Roma-Bologna, i convocati di Italiano: Bernardeschi ce la fa, out Holm. C'è Lucumi... Roma-Bologna, i convocati di Italiano: Bernardeschi ce la fa, out Holm. C'è Lucumi
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
5 Clamoroso in Inghilterra: il Nottingham Forest starebbe pensando all'esonero di Espirito Santo
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro
Immagine top news n.1 Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina
Immagine top news n.2 L'infortunio di Lukaku? Conte: "Non sia un alibi. Troveremo una soluzione senza piangerci addosso"
Immagine top news n.3 Roma, Gasperini mette sul mercato Pellegrini: "Il club non vuole rinnovare, situazione chiara"
Immagine top news n.4 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.5 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.6 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
Immagine top news n.7 Matic torna in Serie A, è fatta col Sassuolo. Il 37enne firmerà per un anno con opzione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.3 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.4 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.2 Impallomeni: ”Sorpreso dai problemi della Roma. Gasp? Nessun acquisto per lui”
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: ”Napoli e Inter in prima fila. Pellegrini deve lasciare la Roma”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Diouf suggerisce: "Chivu ha giocato qui ad alto livello, sicuramente sarà d'aiuto"
Immagine news Serie A n.2 Galatasaray, rifiutati 45 milioni di euro dal NEOM per Yilmaz. C'erano pure Bologna e Napoli
Immagine news Serie A n.3 Tutti vogliono Elmas: su di lui almeno 4 club di Serie A. Spunta anche la Juventus
Immagine news Serie A n.4 Zaccagni: "Modric mi ha sempre intrigato, per me sarà un grande onore giocarci contro"
Immagine news Serie A n.5 L'Udinese vuole Zaniolo in prestito con diritto: il Galatasaray ha rifiutato la prima offerta
Immagine news Serie A n.6 Zortea saluta il Cagliari: "Che momenti indimenticabili. È stato un viaggio fantastico"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Cesena 1-3, le pagelle: Desplanches rovina una prova super, ottimo Bastoni
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 1ª giornata - Esordio amaro per il Pescara, il Cesena espugna l''Adriatico'
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 1ª giornata - A Blesa risponde Olzer: primi 45' in parità tra Pescara e Cesena
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Dionigi: "Col Palermo gara giusta al momento giusto. È lo stimolo che serve"
Immagine news Serie B n.5 Ascoli in pressing su Corradini, lo Spezia temporeggia: si decide la prossima settimana
Immagine news Serie B n.6 Empoli-Padova, i convocati di Andreoletti: attacco rimaneggiato. Tra gli assenti, Voltan
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 1ª giornata - La Ternana chiede il FVS ma è 0-0. Sbloccati solo due match dopo 45'
Immagine news Serie C n.2 In C debutta il Football Video Support: il mister della Ternana Liverani è il primo a 'chiamarlo'
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, ampliata la fideiussione per il calciomercato: la nota diffusa dal club siciliano
Immagine news Serie C n.4 Dametto saluta la Torres e approda al Cosenza. Ha firmato un biennale con i calabresi
Immagine news Serie C n.5 Al via il campionato di Serie C: con il Football Video Support. Marani: "È una serata storica"
Immagine news Serie C n.6 Si separano le strade della Salernitana e di Sepe: il portiere ha risolto il contratto col club
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - L'Inter non decolla, ma la Juve fa subito la voce grossa
Immagine news Calcio femminile n.2 Al debutto la Serie A Women’s Cup. Cappelletti e Soncin in coro: "C'è voglia di crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la stagione del calcio femminile: Juve, Inter e Roma in campo per la Serie A Women's Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?