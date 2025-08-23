Ufficiale
Vicenza, il 2004 Filippo Alessio rinnova fino al 2028
Il classe 2004 Filippo Alessio ha rinnovato con il Vicenza fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale biancorosso:
Ufficiale: Filippo Alessio in biancorosso fino al 2028
La società L.R. Vicenza è lieta di comunicare il rinnovo del contratto del calciatore Filippo Alessio sino al 30 giugno 2028.
Alessio, attaccante classe 2004, dopo essere cresciuto nel settore giovanile biancorosso, distinguendosi per il suo impegno e per le sue qualità, nel corso della sua carriera vanta importanti esperienze tra le fila dell'Empoli, Roma e AtalantaU23.
Da parte di tutto il club, i migliori auguri a Filippo per il proseguo della sua esperienza nel club.
Complimenti Filippo!
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e Fiorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
