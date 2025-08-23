Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Pro Vercelli, il giovane portiere Ghisleri va a farsi le ossa alla Biellese

Pro Vercelli, il giovane portiere Ghisleri va a farsi le ossa alla Biellese
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 15:19Serie C
di Lucio Marinucci

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver ceduto alla Biellese con la formula del prestito temporaneo il portiere Alessandro Ghisleri, classe 2007.

Cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, Alessandro è stato tra i protagonisti della promozione della formazione Primavera nel campionato di Primavera 2, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e spirito di sacrificio.

La società augura ad Alessandro una stagione ricca di soddisfazioni e di crescita, convinta che questa esperienza rappresenti un passo importante nel suo percorso di maturazione sportiva e personale.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e Fiorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
