Ufficiale Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers

Shinji Kim, centrocampista della Roma, passa in prestito a Rangers. Di seguito il comunicato ufficiale del club scozzese:

I Rangers hanno ufficializzato l’arrivo in prestito di Kim Shin Ji dall’AS Roma per la stagione 2025/26. La centrocampista sudcoreana, 21 anni, è il primo rinforzo estivo per la nuova allenatrice Leanne Crichton. Approdata alla Roma a inizio 2025 con un contratto fino al 2027, Kim aveva contribuito alla terza piazza delle giallorosse in Serie A. Prima dell’esperienza italiana giocava alla GB Uiduk University, distinguendosi anche a livello internazionale con le giovanili della Corea del Sud: ha preso parte al Mondiale Under 20 (ottavi di finale) e all’Asian Cup Under 20 (terzo posto). Nel 2024 è arrivata anche la sua prima convocazione in nazionale maggiore.

Quella ai Rangers sarà la sua terza esperienza stagionale dopo gli arrivi di Fallon Connolly-Jackson e Alice Griffiths. La centrocampista è attesa già per la sfida casalinga di Ibrox contro l’Hearts del weekend.

Entusiasta per la nuova avventura, Kim ha dichiarato: «Sono felice di unirmi ai Rangers. Ho ricevuto un’accoglienza calorosa da parte del club, delle compagne e dello staff tecnico. Darò il massimo per contribuire alla squadra e l’obiettivo è vincere ogni partita per alzare trofei».

Soddisfatta anche la coach Crichton: «Siamo davvero contente di poter portare Kim Shin Ji ai Rangers. È una giocatrice dinamica e dotata tecnicamente, con esperienza a buon livello nonostante la giovane età. Porterà qualità e creatività, siamo sicuri che avrà un grande impatto dentro e fuori dal campo».