TMW Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina

Victor Boniface ha terminato la prima parte di visite mediche col Milan presso La Madonnina. Ora l'attaccante è al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva. Al termine, ci sarà un ulteriore controllo medico specialistico. L’eventuale firma, soggetta come sempre al buon esito completo delle visite mediche, arriverà domani mattina.

Atterrato oggi a Linate poco dopo le 15, Boniface arriva dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro: è la mossa di Igli Tare per mettere a disposizione di Max Allegri un nuovo attaccante. Un’accelerata a sorpresa, mentre i rossoneri sembravano concentrati su Hojlund e Vlahovic, anche se quest’ultimo non è da escludere del tutto se si aprissero spiragli a fine mercato per un addio di Santi Gimenez. Il messicano, prelevato nel mercato invernale dal Feyenoord a cavallo dell'incrocio Champions con gli olandesi, non sembra entrato nel cuore del Diavolo, anche se l'investimento resta e la cessione sarebbe tutta da scrivere.

Con Boniface i rossoneri puntano su un attaccante dal talento indiscusso, ma che nell’ultima stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, chiudendo la Bundesliga con otto gol in diciannove presenze. Da dicembre, poi, la Coppa d’Africa che lo porterà lontano dall’Italia per circa un mese, se la sua Nigeria - come più che possibile - andrà in fondo alla competizione.