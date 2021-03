Parma, D'Aversa: "Diamo il 120% e nulla è precluso. Lo scorso anno messa in crisi l'Inter"

Roberto D'Aversa ci crede e parlando in conferenza stampa, risponde così a chi gli chiede che tipo di Parma dobbiamo aspettarci domani: "Noi dobbiamo fare una prestazione da 120%, eliminando gli errori che non possiamo permetterci contro la prima in classifica, e magari sperare di trovare un avversario in serata storta. Ma questo dipende soprattutto da noi, potrebbe non bastare ma noi dobbiamo far sì che accada. Lo scorso anno abbiamo messo in difficoltà l'Inter. In questo momento è difficile essere positivi, siamo penultimi e non vinciamo da tanto, ma credo che la fiducia possa portarti a fare un risultato impensabile, nel calcio nulla è impossibile".