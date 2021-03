Parma, D'Aversa: "Prendiamo gol assurdi, ma la gara di stasera deve darci fiducia"

vedi letture

Il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa 2 a 1 contro l'Inter: "Abbiamo finito nella loro metà campo, sicuramente non abbiamo sfigurato contro la prima in classifica. Il rammarico è nei due gol, nel primo hanno sfruttato un errore nostro, nel secondo un errore di concetto dove ci siamo andati ad imbottigliare e sappiamo che sono bravi a ripartire. Abbiamo riaperto la partita, aumentato il potenziale offensivo, ma non è bastato".

Queste partite ben giocate, cosa possono lasciare nella testa?

"Sicuramente il fatto di aver giocato alla pari con l'Inter ci deve far credere di più nei nostri mezzi, ma allo stesso tempo dobbiamo ragionare sul fatto che spesso e volentieri concediamo alcune occasioni perché non abbiamo il senso del pericolo. Continuando a giocare come stiamo facendo potremo fare risultato pieno".

Adesso il campionato del Parma da cosa deve ripartire per centrare una salvezza ancora alla portata?

"Non sarà semplice ma la gara di stasera ci deve far affrontare nel modo giusto il resto del campionato, fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. La prestazione di stasera ci dà l'obbligo di lottare fino alla fine".

E' ancora dietro che deve lavorare il Parma?

"Io credo che per quanto riguarda le prestazioni, nelle ultime tre abbiamo sempre finito in crescendo, sia a livello fisico che di gioco. Ma se analizziamo i gol presi dobbiamo ragionare su dei miglioramenti che facciano sì che si possano portare a casa dei risultati positivi. Nel secondo gol dovevamo essere più bravi, sappiamo le caratteristiche della squadra avversaria".

Dovete forse crederci di più? La gara era stata preparata bene:

"Sì, in questi momenti gira tutto male. Sullo 0 a 0 la prima occasione l'abbiamo avuta noi, il primo gol subito è entrato per poco. Tante situazionia favore non sfruttate. Le grandi squadre devono esserci d'esempio, dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della determinazione e della cattiveria. Sono aspetti che in Serie A non ti puoi permettere di abbassare la guardia. E' un rammarico tornare a casa con zero punti dopo una prestazione del genere. Ma ci farà approcciare alla gara con la Fiorentina con più convinzione nei nostri mezzi. Ma commettiamo troppi errori che stanno condizionando la posizione di classifica. La qualità c'è, dobbiamo essere più concreti, su tutto. Fisicamente stiamo crescendo e facendo bene, ma le partite sono sempre meno".

Sono rientrati Pellé ed Inglese:

"Sicuramente nel momento clou del campionato avere a disposizione giocatori importanti come loro determina.C'è stato impegno ma la loro condizione ancora non è ottimale. Quella di stasera è stata una forzatura per provare a recuperare la partita".