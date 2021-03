Parma, D'Aversa: "Valuteremo Cornelius e Gagliolo. Pellè ha avuto qualche problemino"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, soffermandosi sulle condizioni di alcuni elementi della rosa, appena rientrati da acciacchi vari: "Gagliolo si è allenato con noi solo oggi quindi vedremo e valuteremo. Cornelius già da ieri era con noi e valuteremo le sue condizioni. Non si pensa alla singola partita ma ai tanti impegni che mancano. Anche Pellè ha avuto qualche problemino in settimana. Domani sceglierò chi partirà e chi invece subentrerà a gara in corso. Rientra Kucka a centrocampo. Sceglierò chi sta meglio, con qualcuno che magari da tempo stringe i denti e potrà riposare, almeno dall'inizio. Ma la differenza la si può fare anche dalla panchina".