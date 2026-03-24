Parma, Krause sui cambiamenti nel CdA: "Crescita disciplinata il nostro traguardo"

Tanti cambiamenti per il Krause Group, che oggi ha ufficializzato nuove figure nei consigli di amministrazione delle sue società. Per quanto riguarda il Parma Calcio, le nuove figure rispondono ai nomi di Helen Aboah, e Scott Munn. Si aggiungono ai già presenti Kyle Krause, Federico Cherubini e Oliver Krause. Così il presidente del Parma si è espresso in merito a questi cambiamenti nell'organigramma: "Il nostro obiettivo in Italia è costruire organizzazioni durature, allineate ai nostri valori e alla nostra visione di lungo periodo. Una leadership forte e una governance solida sono fondamentali per raggiungere questo traguardo, consentendo una crescita disciplinata, la creazione di valore nel lungo termine e un impatto significativo nelle comunità in cui operiamo".

Questo invece il comunicato del club: "Parma Calcio 1913 informa che, nell’ambito di un aggiornamento complessivo dei Consigli di Amministrazione delle società appartenenti a Krause Group, entrano a far parte del CDA Helen Aboah e Scott Munn, con il ruolo di consiglieri. Le loro nomine riflettono un impegno verso obiettivi strategici di lungo termine e sono state formalmente approvate durante l'Assemblea degli Azionisti – composta al 99% da Krause Group Italia e all'1% da Parma Partecipazioni Calcistiche S.p.A. – tenutasi giovedì 19 marzo 2026, alla presenza del Collegio Sindacale".